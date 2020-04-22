Власти допускают сохранение дистанционного режима в новом учебном году

https://static.news.ru/photo/b19bc9c0-847b-11ea-8843-fa163e074e61_660.jpgФото: via www.imago-images.de/Global Look Press
Следующий учебный год может начаться в режиме дистанционного обучения. Такую возможность не исключают в Министерстве образования и науки.
Как заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, на данном этапе власти не намерены смещать срок начала обучения из-за эпидемии коронавируса.
Учебный год начнём 1 сентября. Формат обучения выберем [исходя] из текущей ситуации, — цитирует Фалькова «Интерфакс».
Вместе с тем на данном этапе пока нет оснований отдавать какие-либо предпочтения формату обучения — дистанционно или в аудиториях. Окончательное решение будет принято после анализа эпидемической обстановки ближе к началу учебного года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что школьники будут сдавать государственную итоговую аттестацию в 2020 году в тех школах, в которых они учились, сообщили в Минпросвещения. При проведении единого государственного экзамена подобные изменения не планируются.