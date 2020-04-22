Общество

Власти допускают сохранение дистанционного режима в новом учебном году

12:07, 22 апреля 2020 155
Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

Следующий учебный год может начаться в режиме дистанционного обучения. Такую возможность не исключают в Министерстве образования и науки.

Как заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, на данном этапе власти не намерены смещать срок начала обучения из-за эпидемии коронавируса.

Учебный год начнём 1 сентября. Формат обучения выберем [исходя] из текущей ситуации, — цитирует Фалькова «Интерфакс».

Вместе с тем на данном этапе пока нет оснований отдавать какие-либо предпочтения формату обучения — дистанционно или в аудиториях. Окончательное решение будет принято после анализа эпидемической обстановки ближе к началу учебного года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что школьники будут сдавать государственную итоговую аттестацию в 2020 году в тех школах, в которых они учились, сообщили в Минпросвещения. При проведении единого государственного экзамена подобные изменения не планируются.

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