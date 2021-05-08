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Власти Челябинска объяснили письмо ко Дню победы умершему ветерану

20:52, 09 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Челябинска объяснили, почему направили поздравительное письмо ко Дню Победы уже умершей труженице тыла, жительнице Челябинска Хадии Сафиной. Как рассказали в министерстве социальных отношений региона, из-за технического сбоя информация о смерти ветерана не была внесена в базу, пишет РИА Новости.

В одном из Telegram-каналов размещено фото писем, одно из которых подписано челябинским губернатором Алексеем Текслером, а второе главой Челябинска Натальей Котовой. Поздравительное письмо было направлено Сафиной.

Однако, как выяснилось, ветеран скончалась ещё в январе 2021 года.

Тем не менее, ныне живых ветеранов поздравляют сегодня по всей стране. Так певица Валерия обратилась к ветеранам Великой Отечественной войны и поздравила их с Днём Победы. Как призналась артистка, она с каждым годом всё острее чувствует важность этого события и особенный вклад фронтовиков в победу.

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