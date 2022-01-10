Власти Белгородской области объяснили причину инцидента с самолётом

Инцидент с самолётом Superjet авиакомпании Red Wings в Белгороде, который выехал за пределы взлётно-посадочной полосы, произошёл из-за «технических причин». Об этом заявил «Подъёму» глава региона Вячеслав Гладков, добавив, что никто из пассажиров не пострадал.

По заверениям руководства аэропорта, это произошло по техническим причинам. Для меня главное, что никто не пострадал, и второе, чтобы не было повторения в будущем такого. Поэтому замгубернатора получил поручение, отрабатывает это направление. Каждому пассажиру, если будет необходимость, регион окажет помощь, если будут какие-то проблемы, — цитирует его издание.

Гладков добавил, что ждёт заключение комиссии о причинах инцидента.

10 января пассажирский самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту Белгорода. Самолёт выполнял рейс из московского аэропорта Домодедово. При посадке в Белгороде воздушное судно не смогло затормозить. Предварительно, причиной инцидента стали погодные условия.

Ранее в Интернете появилось видео, снятое после того, как самолёт авиакомпании Red Wings выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На них видно, как к борту подгоняют трап.