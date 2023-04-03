«Владлена жалко»: Гагин рассказал о погибшем Татарском Ян Гагин назвал погибшего Владлена Татарского настоящим воином

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Владлен Татарский

Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин рассказал в беседе с NEWS.ru, что лично был знаком с погибшим при взрыве в кафе Санкт-Петербурга военкором Владленом Татарским и назвал его настоящим воином и талантливым корреспондентом. По словам Гагина, татарский также был отличным товарищем и просто хорошим человеком.

Владлена жалко. Как и Дашу (Дугину — NEWS.ru). Хочется верить, что оба эти имени не забудут. И того, что с ними произошло, тоже. Я общался с обоими, мы были приятелями, много раз пересекались с Максом (настоящее имя Татарского — Максим Фомин. — NEWS.ru) на фронте. И под Волновахой, и под Мариуполем, когда штурмовали эти города. Он был настоящим воином и талантливым корреспондентом. Он еще многое мог бы сделать, — отметил Гагин.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер Татарского, прогремел накануне. Военкор оказался единственным погибшим. Еще 32 человека пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследованием занимаются центральный аппарат СКР и Главное управление угрозыска МВД. По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала поклонница до начала мероприятия. Причастность девушки к преступлению пока не установлена. Сама она находится в одной из больниц.