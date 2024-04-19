Владислав Даванков раскрыл, что думает о своем результате на выборах Экс-кандидат в президенты РФ Даванков назвал успешным свой результат на выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди во время голосования на выборах президента России

Бывший кандидат в президенты России от партии «Новые Люди» Владислав Даванков заявил, что считает свой результат успешным по итогам выборов, передает Telegram-канал BRIEF. Известно, что политик занял третье место, в его пользу высказались 3,85% избирателей или почти 362,5 тысячи граждан.

Результаты были успешными, много где мы заняли второе место, увидели большую поддержку среди молодежи, — заявил он.

Ранее сообщалось, что Партия Роста войдет в состав политической организации «Новые люди», переименования не будет. При этом отмечается, что поста первого заместителя председателя партии нет.

До этого Владислав Даванков заявил о «чувстве гордости за страну и президента», выступая на Красной площади, где проходил концерт «10 лет в родной гавани». Мероприятие было приурочено к 10-летней годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации.

Также Даванков ранее рассказал о намерении доработать законопроект о серийных доносчиках, предполагающий введение ответственности за злоупотребление правом обращаться с жалобами в государственные органы. По его словам, данный вопрос требует немедленного решения, так как в стране разгорается эпидемия доносов.