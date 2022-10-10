Владимиру Кара-Мурзе продлили арест на два месяца Суд продлил арест политику Владимиру Кара-Мурзе до 12 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Кара-Мурза

Басманный районный суд Москвы продлил на два месяца арест российскому журналисту и оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе, обвиняемому в госизмене и распространении фейков про армию РФ, сообщает «Медиазона» (внесена в реестр СМИ-иноагентов). Отмечается, что срок установлен до 12 декабря.

Заседание началось с опозданием на три часа, и судья Евгения Николаева почти сразу закрыла его по просьбе следователя, который сослался на «тайну предварительного следствия» в материалах дела. Возражения политика и его защиты Николаева отвергла, — говорится в сообщении.

Ранее в отношении Кара-Мурзы возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Ему грозит 20 лет тюрьмы. Следователи выяснили, что на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России. За это, по словам источника, публицист получал около $30 тысяч в месяц (порядка 1,7 млн рублей).

Позже у Кара-Мурзы нашли британское подданство и американский документ с видом на жительство. У его жены Евгении также есть гражданство США.

В августе против Кара-Мурзы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ о деятельности нежелательной организации, сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

11 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали оппозиционера возле его дома. 23 апреля Следственный комитет России предъявил ему обвинение в дискредитации Вооруженных сил РФ.

Ранее Хамовнический суд Москвы назначил оппозиционеру 15 суток ареста, обвинив его в неповиновении сотруднику полиции.