Владимирский губернатор рассказал, почему лечит коронавирус в Москве

https://static.news.ru/photo/2ad67518-2960-11eb-9686-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заболевший коронавирусом губернатор Владимирской области Владимир Сипягин объяснил своё решение уехать на лечение в Москву.

Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счёт, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях, — заявил он на своей странице в Instagram.

По его словам, сейчас в областных больницах мало свободных мест, при этом есть пациенты, которые, в отличие от него, находятся в более тяжёлом состоянии. Он подчеркнул, что кому-то из жителей Владимирской области, болеющих COVID-19, госпитализация может спасти жизнь.

Губернатор добавил, что до этого получал лечение амбулаторно, однако у него зафиксировали осложнения, после которых ему рекомендовали лечь в больницу, передаёт «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, ранее анонимный источник заявил, что регионального главу доставили в медицинское учреждение на скорой помощи. Он записан как частное лицо, так как не хочет официально объяснять, что боится лечиться в областной больнице своего региона. При этом его пресс-секретарь Ольга Петрова отрицала, что политик лечится в столице.

13 ноября Сипягин сообщил, что заразился коронавирусом. Политик рассказал, что перешёл на удалённый режим работы. По его словам, он почувствовал повышение температуры и вызвал участкового врача, после чего ушёл на самоизоляцию. Его обязанности временно исполняет его первый заместитель Александр Ремига.