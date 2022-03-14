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Владимира Соловьева объявили в международный розыск на Украине

17:20, 14 марта 2022
Владимира Соловьева объявили в международный розыск на Украине Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Государственное бюро расследований Украины (ГБР) начало инициировать объявление в международный розыск российского телеведущего Владимира Соловьева, сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook. Причиной в ГБР назвали призывы Соловьева к территориальным изменениям на Украине, в том числе «путём военных действий и разрушения военной инфраструктуры и мирных жителей».

Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Владимира Соловьева в международный розыск, который скоро будет направлен иностранным коллегам, — говорится в сообщении.

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