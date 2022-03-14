Владимира Соловьева объявили в международный розыск на Украине

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) начало инициировать объявление в международный розыск российского телеведущего Владимира Соловьева, сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook. Причиной в ГБР назвали призывы Соловьева к территориальным изменениям на Украине, в том числе «путём военных действий и разрушения военной инфраструктуры и мирных жителей».
Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Владимира Соловьева в международный розыск, который скоро будет направлен иностранным коллегам, — говорится в сообщении.