Владимира Соловьева объявили в международный розыск на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Видеохостинг YouTube может быть заблокирован на территории РФ, если продолжит предоставлять свои ресурсы для ведения информационной войны против России, написал в своем Telegram-канале замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Видеохостинг YouTube может быть заблокирован на территории РФ, если продолжит предоставлять свои ресурсы для ведения информационной войны против России, написал в своем Telegram-канале замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин....