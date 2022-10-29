Владимира Соловьева избрали главой Союза журналистов России на второй срок

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев повторно избран председателем Союза журналистов России, сообщается на сайте организации. Соловьев возглавляет СЖР с 2017 года, сменив на этом посту Всеволода Богданова.

На проходящем в Москве XIII съезде Союза журналистов России прошли выборы председателя СЖР. На этот пост единогласно на второй срок избран Владимир Геннадиевич Соловьев, — говорится в сообщении.

Соловьев родился в 1964 году. В 1990 году окончил международное отделение факультета журналистики МГУ им. Ломоносова. За годы работы журналистом объездил с выше 100 стран, в качестве военного корреспондента прошел семь войн, включая чеченские кампании. В 2018 году включен в состав Совета по права человека при президенте России, является членом общественных советов МВД, Минобороны, корпорации Роскосмос.

Ранее Соловьев в беседе с NEWS.ru раскритиковал директора русскоязычного вещания телеканала RT Антона Красовского за призыв топить и сжигать украинских детей. Он подчеркнул, что такие высказывание неприемлемы и одобрил решение главного редактора RT Маргариты Симоньян остановить трудовые отношения с Красовским.