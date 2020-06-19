Владимира Путина обнаружили в Telegram

https://static.news.ru/photo/ccc5617a-b243-11ea-8d8d-fa163e074e61_660.jpg Владиимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Блогер и экс-комиссар молодёжного движения «Наши» Кристина Потупчик обнаружила президента Владимира Путина в Telegram. Об этом она сообщила в своём аккаунте в мессенджере.

Она назвала это главным инсайдом года и сообщила, что отправила неожиданному собеседнику смайлик. При этом сказать, считает ли она, что российский лидер действительно присоединился к мессенджеру, Потупчик затруднилась.

Пока что я не проверяла этот номер. Нужно будет позвонить, проверить, — рассказала она «Ридусу».

Издание отмечает, что в Telegram известны несколько каналов, названных в честь президента России, однако отношения к нему и его администрации они не имеют.

18 июня 2020 года Роскомнадзор отменил ограничение доступа к Telegram, несмотря на то что администрация мессенджера так и не передала властям РФ ключи шифрования. По официальной версии, такое решение было вызвано тем, что основатель сервиса Павел Дуров высказал готовность к противодействию терроризму и экстремизму силами администраторов.

Telegram был заблокирован в апреле 2018 года. 14 июня того же года адвокаты в Мосгорсуде проиграли апелляцию на это решение.

Весной 2020-го группа депутатов Госдумы предложила прекратить блокировку мессенджера, которая не принесла результатов и только подорвала имидж российской власти. Дуров поприветствовал действия парламентариев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскомнадзор удалил из реестра запрещённой информации официальный сайт мессенджера Telegram — telegram.org. В базе данных при запросе «telegram.org» портал ведомства выдаёт отрицательный ответ. Ресурс telegram.org открывается без проблем.