Владимир Высоцкий появится в новом фильме «Володя» Лицо Высоцкого в фильме «Володя» воссоздадут с помощью нейросети

Владимир Высоцкий появится в новом фильме «Володя». Его лицо воссоздадут с помощью нейросети, рассказал продюсер Александр Жигалкин в беседе с ТАСС.

Это полнометражный фильм, в котором впервые в истории кино будет воссоздан реальный исторический персонаж с 100%-ной идентичностью при помощи нейросети, — заявил Жигалкин.

Роль Владимира Высоцкого исполнит актер Александр Шпагин, на лицо которого с помощью нейросети наложат лицо артиста. По словам продюсера, актер много лет существует в этом образе. У него соответствующая манера говорить, ходить и играть на гитаре.

Жигалкин считает, что команде удастся добиться почти 100% сходства. Петь Высоцкий будет свои голосом, а говорить голосом сына Никиты, с которым изначально задумывались съемки.

Ранее народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла 3 августа на 82-м году жизни. О кончине знаменитости сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Актриса ушла из жизни в реанимации больницы, так и не придя в сознание.

Самочувствие звезды ухудшилось 24 июля. Она неделю лечилась дома, но затем потеряла сознание, начала хрипеть, у нее поднялась температура до 40 градусов. Актрисе пришлось вызвать скорую помощь.