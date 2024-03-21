«Владимир Владимирович, пожалуйста»: Кологривый раскаялся в суде Кологривый на судебном заседании раскаялся в хулиганском поступке в Новосибирске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый перед заседанием суда после инцидента в ресторане Новосибирска заявил, что раскаивается и сожалеет об устроенном дебоше. На видео, опубликованном РИА Новости, он также рассказал журналистам о своем первом опыте пребывания в изоляторе временного содержания.

Кологривый сообщил, что познакомился там с сотрудниками, попробовал кашу и даже поспал. В камере он находился один и попытался писать стихи, но у него не получилось. В ответ на вопрос, не зазвездился ли он, объяснил, что просто устал от графика, жизни и эмоций. Актер пообещал в ближайшее время исправиться.

В суде Никита Кологривый извинился за свое поведение и подчеркнул, что он человек порядочный, но способный ошибиться и честно ответить за свои проступки. Видео его обращение опубликовал также Telegram-канал Mash Siberia.

Прошу суд меня помиловать, потому что меня ждут детская больница в Новосибирске и церковь Александра Невского, и множество других благотворительных вещей. После сегодняшней ночи я понял, что лучше я этим буду заниматься, чем дуростью какой-то. Прошу меня понять и простить, — подчеркнул актер.

Судья ответил артисту, что за помилованием в России следует обращаться к президенту страны, но его обращение будет занесено в протокол. Актер тут же переадресовал свою просьбу.

Ну тогда, Владимир Владимирович, пожалуйста! — попросил он.

После скандальной выходки Кологривого в ресторане, устроившего дебош и укусившего за ногу официанту, пользователи социальных сетей начали его активно высмеивать. Они предположили, что он готовится к роли людоеда Ганнибала Лектора или вампира Эдварда Каллена в российских экранизациях.