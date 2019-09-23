https://static.news.ru/photo/52f6b336-de58-11e9-8b4e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв повёл себя сверхэмоционально во время прямого эфира на телеканале «России 1». Он кричал в студии и бил по барьеру.

Поводом для такого поведения телеведущего стал «либеральный бред про российскую историю». Об этом Соловьёв сообщил в своём телеграм-канале.

Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стёкла вылетать. Да ещё и по барьеру врезал так, что аж всё вокруг завибрировало. Не могу я слышать весь этот либеральный бред про нашу историю, — объяснил телеведущий своё поведение.

Он уточнил, что возвращение образа Сталина в политику главным образом связано с Западом и «обслуживающими его либералами».

Ранее News.ru сообщал, что Владимир Соловьёв прокомментировал общественный резонанс, возникший вокруг дела актёра Павла Устинова. Журналист подчеркнул, что многие известные личности и либеральные СМИ пытаются «хайпить» на происходящем. Они, по мнению Соловьёва, стараются не только дискредитировать, но и надавить на судебную систему России. При этом, отмечает журналист, нужно заниматься изучением материалов уголовного дела.