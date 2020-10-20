Владимир Соловьёв признал свой день рождения важной вехой истории России

https://static.news.ru/photo/a667c8d0-12ea-11eb-b3cc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв по случаю своего дня рождения выпустил видеоролик, в котором перечислены важные события российской истории, случившиеся 20 октября.

Видео опубликовано на странице именинника в Twitter. В ролике говорится о пострижении святого Варфоломея в монахи в 1341 году, решении боярской думы о создании регулярного флота в 1696 году, указе Петра I от 1714 года о запрете каменного строительства в стране и Наваринском морском сражении 1827 года. Ближе к концу видео в перечень исторических вех попадает рождение самого Соловьёва в 1963 году.

На момент публикации материала ролик стал недоступен для просмотра. Телеведущий мог ограничить доступ к публикации.

Как передавал NEWS.ru, ранее Соловьёв поделился лучшими, по его мнению, шутками президента России Владимира Путина. Топ телеведущего открыл анекдот главы государства, рассказанный в 2000 году.