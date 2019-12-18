https://static.news.ru/photo/eaabaa22-2252-11ea-afa7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва готова продлить действие договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до конца 2019 года, если Вашингтон также проявит инициативу в этом вопросе.

С таким заявлением выступил в ходе большой ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что российская сторона готова к продлению соглашения в любой момент — «хоть завтра».

Мы вплоть до конца года готовы продлить, просто взять и продлить, действующее соглашение СНВ-3. Если завтра нам пришлют по почте, мы готовы подписать и прислать в Вашингтон. Пусть поставит там свою подпись соответствующий руководитель <...> если они готовы. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, — отметил Путин.

Президент России выделил СНВ-3 как важнейший инструмент для поддержания мировой стабильности. По его словам, без договора «вообще не будет ничего, что сдерживает гонку вооружений».

Владимир Путин также назвал попытки американских парламентариев добиться импичмента президента США Дональда Трампа «внутриполитической борьбой».

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.