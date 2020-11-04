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Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

12:58, 04 ноября 2020 10
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в День народного единства принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

В мероприятии приняли участие также представители молодёжных организаций.

4 ноября Путин побывает в новом Музее археологии Чудова монастыря, который возведён на месте демонтированного в 2016 году 14-го корпуса Московского Кремля. Кроме того, президенту будет представлен обновлённый колокольный звон курантов Спасской башни, передаёт телеканал «Россия 24».

День народного единства в России отмечается 4 ноября с 2005 года.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что торжественный приём в Кремле в честь Дня народного единства отменён.

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