Путин призвал сохранить планету для будущих поколений

https://static.news.ru/photo/1031417e-1485-11eb-9f0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Необходимо «прибирать» свою планету, также следует обсудить отказ от неограниченного потребления в пользу разумной достаточности, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер выступил 22 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Если хотим сохранить наш общий дом следующим поколениям, надо прибирать свою планету, — отметил Путин, слова которого приводит РИА Новости.

По словам российского лидера, тема охраны окружающей среды прочно вошла во всемирную повестку.

Ранее Владимир Путин заявил, что мир стоит на пороге «тектонических сдвигов» и перемен, а сложившийся из-за пандемии коронавируса тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время. Российский лидер считает, что в настоящий момент происходят процессы, которые обсуждались ранее. Так, в 2014 году участники клуба «Валдай» говорили на тему «Мировой порядок: новые правила или игра без правил», писал NEWS.ru.