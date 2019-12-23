https://static.news.ru/photo/3f6f6776-25a3-11ea-b1db-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с сельхозпроизводителями признался, что вместо чая и кофе предпочитает сбор из алтайских трав. Об этом сообщает РИА Новости.

Я пью вообще такие заваренные, облитые кипятком травы из Алтая, — отметил Путин.

Также президент подчеркнул, что в России только 1 млн гектаров земли можно использовать под чай, поэтому они представляют большую ценность. Однако, по словам российского лидера, сельскохозяйственные земли переводят под другие нужды.

В свою очередь, глава первого чайного кооператива Серафим Тимченко указал на спекуляции с землёй под чай, что негативно сказывается на ценообразовании.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные Иллинойского университета установили, что кофеин ограничивает выработку веществ, накапливающихся в жировых клетках, таким образом замедляя набор веса даже при диете с высоким содержанием жира.