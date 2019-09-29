Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана — иудейским Новым годом.
В 2019 году этот праздник приходится на 4 октября. По словам главы государства, он символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, а также побуждает их заботиться о чистоте поступков и помыслов.
Путин отметил, что еврейские организации уважительно относятся к духовному, историческому и культурному наследию предков и приобщают молодёжь к традициям. Он добавил, что они активно участвуют в общественной жизни, реализации благотворительных и социальных проектов, а также в поддержании межнационального и межрелигиозного диалога.
Искренне желаю, чтобы наступающий год принёс вам благополучие, счастье и процветание, — цитирует РИА Новости телеграмму главы государства.
Ранее News.ru писал, что каждый шестой россиянин имеет еврейские корни. К такому выводу пришли специалисты, проанализировав генетические данные трёх тысяч человек.