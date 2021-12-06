Путин подписал закон об увеличении МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится до 13 890 рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изначально законопроект, принятый в первом чтении 26 октября, предполагал, что МРОТ увеличится на 6,4% и составит 13 617 рублей. Однако во втором чтении глава государства предложил увеличить минимальный размер оплаты труда на 8,6%.
Это повлияет на рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики,— отметил российский лидер.
В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля. Минимальный размер оплаты труда считают по средней заработной плате, которую предоставляет Росстат.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о повышении прожиточного минимума и МРОТ. В закон президент внёс поправки. Он указал, что в Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. Это значит, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ.