Путин подписал закон об увеличении МРОТ

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Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении формы полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Кроме того, предусмотрена возможность повсеместного перехода на «реестровую» модель при ведении учёта застрахованных. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Cервис получения полиса ОМC привязан к бумажным носителям, полис (номер в реестре застрахованных лиц) появляется по факту права рождения или принятия гражданства. Однако при этом полис на физичеcком носителе предоставляется...