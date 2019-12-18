https://static.news.ru/photo/a994f736-224e-11ea-be70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ допустил внесение отдельных поправок в российскую Конституцию, однако подчеркнул, что основная часть главного закона страны должна оставаться неизменной.

В ходе прямой линии главе государства был задан вопрос, нужны ли изменения в Конституцию РФ и доволен ли Путин предыдущими правками. Президент в ответ заметил, что высший нормативный акт является «живым инструментом», который «должен соответствовать развитию общества». Однако менять Конституцию в целом не стоит, также не нуждается в правках и основная часть.

Вместе с тем, Владимир Путин допустил изменения в статье о количестве президентских сроков — по мнению президента, из неё можно убрать слово «подряд».

Ранее президент России назвал главную ошибку властей СССР. Владимир Путин посчитал, что советские лидеры в своих идеологических размышлениях не учли геополитической составляющей.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.