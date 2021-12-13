Владимир Кириенко стал новым гендиректором VK

Совет директоров компании VK Company Limited единогласно проголосовал за назначение Владимира Кириенко новым генеральным директором компании. Он сменит на этом посту Бориса Добродеева, сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Совет директоров рад приветствовать Владимира Кириенко в нашей команде. Мы уверены, что его опыт, увлечённость и энергичность обеспечат укрепление лидерства VK среди российских экосистем, — заявил сооснователь компании и председатель Совета директоров VK Дмитрий Гришин.

Также на сайте приводятся слова самого Кириенко о назначении. Он заявил, что VK продолжит осваивать новые рынки и тестировать новые продукты, фокусируясь на расширении охвата и повышении вовлечённости пользователей.

Я уже успел познакомиться с частью команды и очень впечатлен. Вместе мы обеспечим оперативную и организованную передачу дел, — сказал он.

Ранее политологи заявили, что власти и раньше контролировали медийные ресурсы IT-гиганта, поэтому это не отразится на пользователях, которые опасаются тесного сотрудничества холдинга с силовиками. Однако новость о назначении Владимира Кириенко на должность руководителя холдинга может сказаться на общественных настроениях, так как немалая часть россиян с негативом воспринимает карьерный рост детей элиты.

Политолог Евгений Минченко выразил уверенность, что со сменой собственника и руководителя холдинга VK, в который входит и «ВКонтакте», ситуация с передачей данных пользователей силовым структурам принципиально не изменится ни в худшую, ни в лучшую сторону. По его словам, сотрудники правоохранительных органов и так имеют все необходимые «широкие возможности».

Ранее в «Ростелекоме» Кириенко отвечал за корпoративный маркетинг, координацию коммерческой деятельности макрорегиональных филиалов и бизнес-функций, а также осуществляет руководство новыми направлениями развития бизнеса. В частности, за проект развития городской среды в регионах и запуск мультимедийной платформы Wink. В Ростелекоме отказались от комментариев о возможном назначении Кириенко в VK.

Ранее сообщалось, что генеральный директор компании VK Добродеев принял решение оставить свой пост и покинуть компанию. Он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров не назначит нового генерального директора, что обеспечит плавную передачу дел, сообщили в компании.