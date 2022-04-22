Владеющая Zewa, Libresse и Libero компания продолжит продажи продукции

Шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, продолжит продажи продукции в России. В пресс-службе предприятия отметили, что руководство не рассматривает параллельный импорт, передаёт ТАСС.

Мы продолжаем продажи нашей продукции на территории России. Мы не рассматриваем параллельный импорт, — заявили в компании.

В Essity добавили, что фабрики продолжают работать в штатном режиме, а 1300 сотрудников, трудящихся на предприятиях, будут получать зарплату до принятия окончательного решения. По словам представителей Essity, точный способ выхода ещё не определён.

Производитель товаров личной гигиены ранее сообщил, что уходит из России в связи с ухудшившимися условиями ведения бизнеса. По словам главы Essity Магнуса Грота, активы компании в стране обесценились в среднем на $147 млн.

Ранее производитель пива «Клинское» и Hoegaarden заявил, что продаcт бизнес в России. В настоящее время переговоры об этом ведутся с турецкой компанией Anadolu Efes.