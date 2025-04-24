Владелица Wildberries рассказала, с чем оставит Бакальчука после развода Основательница Wildberries: я не оставлю экс-мужа без средств к существованию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Татьяна Ким

Основательница российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким заявила, что не намерена оставлять своего бывшего супруга Владислава Бакальчука без средств к существованию после раздела имущества, передает ТАСС. По ее словам, ей уже ничего не надо от экс-мужа.

Мне лично уже ничего не нужно от него. Все эти годы именно на мне было сохранение благополучия семьи, как материального, так и душевного. Я не оставлю его без средств к существованию из любви и уважения к нашим общим детям, − сказала бизнесвумен.

Ранее стало известно о судебном иске к компании «ВБ Девелопмент», принадлежащей Бакальчуку, на сумму 42 млрд рублей со стороны Wildberries. Известно, что проектное предприятие не смогло предоставить отчет о выделенном финансировании. Эти средства фирма экс-супруга Ким получила на постройку логистических объектов для маркетплейса, однако никакой отчетности по факту работ не предоставила. Примечательно, что Бакальчук лично распорядился вывести деньги из «ВБ Девелопмент».

Ким же рассказала, что теперь планирует сконцентрировать свое внимание на масштабных международных проектах Wildberries. Она призналась, что этап развода с мужем и раздела имущества уже миновал.