https://static.news.ru/photo/b8f57920-d0d3-11e9-8d5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Sommariva/imageBROKER.com/Global Look Press

Лётно-исследовательский институт имени Громова, на балансе которого находится взлётно-посадочная полоса аэропорта Жуковский в Подмосковье, заказал специальную технику для отпугивания птиц.

Как следует из данных на официальном портале госзакупок, в комплекс вошли три биоакустических прибора для защиты от птиц Bird Gard Super Pro AMP с блоком управления и семь отпугивателей марки «Хрустальный шар».

15 августа вылетевший из аэропорта Жуковский Airbus A321 «Уральских авиалиний» был вынужден приземлиться в кукурузном поле вскоре после взлёта из-за попавшей в двигатель птицы. Благодаря профессионализму пилотов в результате аварийной посадки никто из пассажиров не погиб. Как передавал News.ru, авиакомпания приняла решение демонтировать самолёт и не использовать его части ни в каких других машинах.