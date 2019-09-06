Лётно-исследовательский институт имени Громова, на балансе которого находится взлётно-посадочная полоса аэропорта Жуковский в Подмосковье, заказал специальную технику для отпугивания птиц.
Как следует из данных на официальном
15 августа вылетевший из аэропорта Жуковский Airbus A321 «Уральских авиалиний» был вынужден приземлиться в кукурузном поле вскоре после взлёта из-за попавшей в двигатель птицы. Благодаря профессионализму пилотов в результате аварийной посадки никто из пассажиров не погиб. Как передавал News.ru, авиакомпания приняла решение демонтировать самолёт и не использовать его части ни в каких других машинах.