https://static.news.ru/photo/38eb0acc-39da-11ea-8e89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После отставки правительства молодой бизнесмен решил поддержать Владимира Путина и вышел на одиночный пикет в центре Саранска.

Как рассказал 24-летний уроженец Омска Александр Пекарь, он покинул родной город три года назад, где голодал и жил в нищете. Парню удалось перебраться в Мордовию. Он выстоял и сумел открыть свой бизнес. Теперь он владеет несколькими шаурмичными в городе.

Его дела идут неплохо, за что он и решил поблагодарить президента России. Как отметил бизнесмен, Путин создал в стране условия, которые позволяют рабочему человеку реализоваться, передаёт «Столица С».

В российском правительстве поменялся кабинет министров. Пришли новые люди. Да, их пригласил Путин, но всё равно президент нуждается в нашей поддержке. Мы поможем Владимиру Владимировичу — он поможет нам. От этого России станет лучше, — сказал он в своём видеообращении в YouTube.

На пикет молодой человек пришёл вместе со своей собакой породы хаски, которая, со слов владельца, тоже «за Путина». Такие же пикеты он планирует провести на площадях Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Омска.

Как писал NEWS.ru, в Москве на шесть суток арестовали участника движения Fridays for future шведской активистки Греты Тунберг Аршака Макичяна. В ходе самой акции полицейский не предложил ему убрать баннер и уйти, а сразу задержал.