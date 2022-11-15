Депутат Костромской облдумы Ихтияр Мирзоев, являющийся владельцем сгоревшего кафе «Полигон», подал жалобу на постановление суда об избрании ему меры пресечения в виде ареста, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Под стражу он был заключен по ходатайству следствия.
Зарегистрирована апелляционная жалоба Ихтияра Мирзоева на постановление Басманного районного суда Москвы от 10 ноября об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказали агентству в пресс-службе суда.
Согласно постановлению суда, Мирзоев должен находиться в СИЗО до 5 января 2023 года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ему грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее депутат в своих показаниях утверждал, что все помещения сдавал в аренду и никак не связан с деятельностью фирмы «Империя», организовавшей работу кафе. Мирзоев также подчеркивал, что арендатор занимался электропроводкой в заведении и нанимал охрану. По словам депутата, связанные с этим документы он не подписывал. После пожара в кафе Мирзоев выразил соболезнования семьям погибших. Он пообещал оказать им всю финансовую и организационную поддержку.
Пожар в кафе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий ранг сложности. В результате пожара погибли 15 человек. Предполагаемого виновника пожара задержали.