Владелец сгоревшего кафе «Полигон» обжаловал свой арест

Фото: Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

Владелец кафе «Полигон», депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев

Депутат Костромской облдумы Ихтияр Мирзоев, являющийся владельцем сгоревшего кафе «Полигон», подал жалобу на постановление суда об избрании ему меры пресечения в виде ареста, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Под стражу он был заключен по ходатайству следствия.

Зарегистрирована апелляционная жалоба Ихтияра Мирзоева на постановление Басманного районного суда Москвы от 10 ноября об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказали агентству в пресс-службе суда.

Согласно постановлению суда, Мирзоев должен находиться в СИЗО до 5 января 2023 года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее депутат в своих показаниях утверждал, что все помещения сдавал в аренду и никак не связан с деятельностью фирмы «Империя», организовавшей работу кафе. Мирзоев также подчеркивал, что арендатор занимался электропроводкой в заведении и нанимал охрану. По словам депутата, связанные с этим документы он не подписывал. После пожара в кафе Мирзоев выразил соболезнования семьям погибших. Он пообещал оказать им всю финансовую и организационную поддержку.

Пожар в кафе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий ранг сложности. В результате пожара погибли 15 человек. Предполагаемого виновника пожара задержали.