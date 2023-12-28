Владелец птицефабрики рассказал о совершенном на него покушении Владелец птицефабрики Ширяев сравнил покушение на себя с игрой в лотерею

Фото: Md Manik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владелец крупной птицефабрики в Воронежской области Геннадий Ширяев рассказал «360» об обстоятельствах покушения, совершенного на него. Комментируя ситуацию, он сравнил произошедшее с игрой в лотерею. Предприниматель уточнил, что не успел пострадать в результате нападения.

Это когда выиграл шляпу, проиграл пальто, — подчеркнул Ширяев.

Секретарь владельца птицефабрики подтвердила информацию о совершенном на предпринимателя покушении. Она подчеркнула, что тот «жив-здоров».

Происшествие было. Жив-здоров, — рассказала секретарь.

Ранее стало известно, что на владельца крупнейшей фабрики по производству яиц в Воронежской области Геннадия Ширяева совершили покушение. Его машину расстрелял неизвестный. Ширяев 27 декабря двигался по трассе Курск — Саратов на личном автомобиле, когда около 18:00 неустановленное лицо дважды выстрелило в сторону машины бизнесмена, после чего скрылось с места происшествия.

До этого писатель и общественный деятель Захар Прилепин рассказал неизвестные подробности покушения на него в Нижегородской области в мае 2023 года. По словам писателя, человек, покушавшийся на него, следил за ним полтора года и трижды подходил вплотную.