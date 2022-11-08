Владелец «Полигона» сменил арендатора перед проверкой пожарной безопасности

Фото: Ольга Евтушкова/РИА Новости

Сотрудник противопожарной службы МЧС России работает на месте пожара в ночном клубе «Полигон» на Никитской улице в Костроме

Владелец сгоревшего в Костроме кафе «Полигон» Ихтияр Мирзоев сменил арендатора здания перед проверкой инспекторов Государственного пожарного надзора (ГПН), что сделало ее невозможной для проведения, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Напомним, что в результате трагедии погибли 13 человек.

По словам собеседника агентства, в РФ с 2016 по 2018 год действовал мораторий на проверки в отношении объектов малого бизнеса. После этого прокуратура утвердила план проверок юридических лиц на 2019 год, в который попал «Полигон».

По согласованию с прокуратурой в него было включено ООО «Полигон» как арендатор развлекательного центра «Полигон». Была и установлена дата проверки — октябрь 2019 года. Однако уже после утверждения этого плана Мирзоев в начале декабря 2018 года сдал здание в аренду ООО «Империя», — отметил представитель правоохранительных органов.

В октябре 2019 года в кафе прошла инспекция. Владельцы заведения уверяли инспекторов, что помещение не используется в развлекательных целях. По этой причине проверяющие составили акт о невозможности проведения плановых проверок в стенах «Полигона».

В связи с этим был составлен акт о невозможности проведения плановой проверки. При этом к данному времени был утвержден план проверок на 2020 год, и новый арендатор — ООО «Империя» — в него попасть не смог, — добавил собеседник.

Источник агентства подчеркнул, что в 2010 году Мирзоев подавал в МЧС декларацию пожарной безопасности на «Полигон». Документ был составлен в отношении учреждения, при этом сам Мирзоев фигурирует в нем в качестве гендиректора компании ООО «Полигон».

Ранее депутат костромской облдумы Ихтияр Мирзоев, который является собственником здания сгоревшего ночного клуба «Полигон», дал показания, заявив, что все помещения сдавал в аренду и никак не связан с деятельностью фирмы «Империя», организовавшей работу заведения.

Пожар в кафе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий ранг сложности. В результате пожара, по последним данным, погибли 13 человек. Предполагаемого виновника задержали в шести километрах от места происшествия.