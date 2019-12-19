https://static.news.ru/photo/57035350-46e9-11e9-b744-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Впервые в отечественной судебной практике вынесен приговор хозяину пиратских онлайн-кинотеатров. Мужчина получил два года условно за нарушение авторских прав.

По версии следствия, он владел тремя незаконными кинотеатрами в Интернете и их «зеркалами». На каждом из ресурсов содержались свыше 10 тысяч фильмов, которые поступали от сети доставки контента Moonwalk. Доход злоумышленник получал от рекламы онлайн-казино.

По данным международной компании в сфере кибербезопасности Group-IB, которая участвовала в расследовании, число посещений одного из «зеркал» превышало 26 млн в месяц. При этом заработок пиратского ресурса составлял порядка $8,5 тысячи ежемесячно.

Представитель Group-IB Андрей Бусаргин отметил, что создан важный прецедент привлечения к уголовной ответственности владельцев нелегальных ресурсов. В сочетании с ужесточением антипиратского законодательства это может способствовать сокращению желающих заниматься подобным подпольным бизнесом, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Минкульт представил правительству на рассмотрение законопроект об онлайн-кинотеатрах. Он предусматривает создание единого реестра таких ресурсов, где будут собираться данные о просмотрах фильмов и сериалов.