https://static.news.ru/photo/7983ad62-cb5a-11e9-9d2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Процедура банкротства введена в компании «Вымпел К», которой принадлежит участок с нелегальной свалкой в двух километрах от аэропорта Жуковский. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Московской области.

Иск о признании «Вымпел К» банкротом из-за долга в размере 43 млн рублей подала некая Эмилия Осмоловская в июне 2019 года. Тогда же по её иску процедура банкротства была введена в компании «Строительный трест № 88». Размер долга также составлял 43 миллиона рублей. Единственным владельцем «Вымпел К» и «Строительного треста № 88» является представляющий ЛДПР городской депутат из Жуковского Родион Кузин, пишет Meduza .

Арбитраж счёл иск о банкротстве обоснованным из-за решения Раменского суда в июле 2018 года, где говорилось, что Осмоловская одолжила Кузину деньги под 6% годовых, но депутат не вернул ей долг. Поручителями по займу выступали компании жириновца, в том числе «Вымпел К» и «Строительный трест № 88».

Издание отмечает, что у Эмилии Осмоловской нет бизнес-активов.

Как писал News.ru, владельца ООО «Вымпел К» Родиона Кузина связывают с политиком и некогда бизнесменом Андреем Вихаревым, который в настоящее время возглавляет Истринский район Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в 2018 году назвал его «одним из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления». Журналисты упоминали структуры Вихарева в контексте крупных банкротств строительных проектов в регионе, которые оставили без жилья тысячи дольщиков.

Внимание к свалке возле озера Глушица на участке, принадлежащем ООО «Вымпел К», было привлечено после инцидента с жёсткой посадкой самолёта A321 «Уральских авиалиний». Причиной ЧП стали птицы, которые попали в двигатель воздушного судна. Их могла привлекать свалка, хотя региональные власти долго пытались это отрицать.