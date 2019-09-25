Фото: Georgiy Rozov/Russian Look/Global Look Press

Контактный зоопарк посёлка Октябрьский в Архангельской области остался без владельцев. За находящимися там животными следят местные жители.

По словам одной из них, собственник учреждения попросил знакомую присмотреть за питомцами и пообещал вернуться через три дня. Однако около недели его нет в населённом пункте, передаёт РЕН ТВ. Кроме того, он перестал выходить на связь.

В вольерах содержатся дикобразы, еноты, кролики, черепахи, павлин, крокодил, обезьяна и попугай.

Как писал News.ru, 2 августа хозяева контактного зоопарка «Райский уголок» в Челябинске обнаружили мёртвыми половину питомцев. Предполагается, что животные могли погибнуть в результате нападения собак или людей.

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