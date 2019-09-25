https://static.news.ru/photo/1498063a-dfcf-11e9-8427-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georgiy Rozov/Russian Look/Global Look Press

Контактный зоопарк посёлка Октябрьский в Архангельской области остался без владельцев. За находящимися там животными следят местные жители.

По словам одной из них, собственник учреждения попросил знакомую присмотреть за питомцами и пообещал вернуться через три дня. Однако около недели его нет в населённом пункте, передаёт РЕН ТВ . Кроме того, он перестал выходить на связь.

В вольерах содержатся дикобразы, еноты, кролики, черепахи, павлин, крокодил, обезьяна и попугай.