Контактный зоопарк посёлка Октябрьский в Архангельской области остался без владельцев. За находящимися там животными следят местные жители.
По словам одной из них, собственник учреждения попросил знакомую присмотреть за питомцами и пообещал вернуться через три дня. Однако около недели его нет в населённом пункте, передаёт
В вольерах содержатся дикобразы, еноты, кролики, черепахи, павлин, крокодил, обезьяна и попугай.
Как писал News.ru, 2 августа хозяева контактного зоопарка «Райский уголок» в Челябинске