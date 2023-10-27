Владелец магазина объяснила популярность Хеллоуина в России Предприниматель Алена Полынь: в Хеллоуин люди хотят прикоснуться к мистике

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне, боящиеся мистики в повседневной жизни, позволяют себе в Хеллоуин прикоснуться к неведомым силам, поэтому праздник и прижился в нашей стране, заявила в беседе с НСН владелец магазинов эзотерики Алена Полынь. По ее словам, люди, серьезно практикующие магию, Хеллоуин не отмечают.

Хеллоуин в России — это праздник шоу, вечеринок, тусовок для молодежи, для взрослых, которые еще не повзрослели. Для них это прикосновение к мистицизму, чего они себе не позволяют в обычной жизни. Люди, которые занимаются магией, Хеллоуин не отмечают, — пояснила Полынь.

Она также подчеркнула, что в Хеллоуин некоторым россиянам хочется «прикоснуться к темным силам», при этом религиозные люди отрицают этот праздник.

Хеллоуин, или канун Дня Всех Святых, отмечающийся 31 октября в западных странах, является предметом дискуссий о том, уместен ли он в России. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил объявить праздник неприличным и отмечать его стрельбой по тыквам, изображающим головы президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.