https://static.news.ru/photo/4a6da8a6-72a4-11ea-a526-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/zhukovclub

Член столичного автоклуба объяснил, зачем автомобиль Lada был «украшен» надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом».

Владелец автомобиля рассказал, что машина является клубной. Когда её остановили сотрудники полиции за нарушение правил дорожного движения, то за рулём был не хозяин авто, а его приятель. Водительское удостоверение мужчины находилась на замене.

Член автоклуба пояснил, что наклейки «Отдел по борьбе с коронавирусом» были на автомобиле «ради привлечения внимания и поддержки людей». Он пояснил, что наклейки уже убраны. Владелец автомобиля рассказал, что украшенное таким образом транспортное средство было не первым в России, но единственным в Москве. Ранее автомобиль с подобными наклейками был замечен в Москве, пишет Life.

NEWS.ru сообщал что сотрудники ГИБДД задержали в Москве нарушителя правил дорожного движения. На его автомобиле была надпись «Отдел по борьбе с коронавирусом». В отношении мужчины было составлено семь протоколов. В частности, светопропускаемость стёкол автомобиля, а также световые приборы не соответствовали допуску. Водительское удостоверение мужчины числилось, как утраченное.