Владельцы торговых центров попросили поддержки у государства

Российский совет торговых центров (РСТЦ) попросил о государственной поддержке для владельцев и управляющих компаний торговых комплексов. Соответствующее обращение направлено в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, пишет РИА Новости.

Члены совета просят ввести безналоговый период по всем прошедшим нерабочим дням, компенсировать разницу между МРОТ и реальной заработной платой сотрудников предприятий, имеющих соответствующий ОКВЭД, а также рассмотреть возможность субсидирования коммунальных платежей.

Кроме того, РСТЦ просит включить индустрию торговых центров в перечень наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей российской экономики. Сообщается, что с начала года торговые центры недополучили в среднем до 40% арендного дохода в сравнении с допандемийным 2019 годом, а в течение нерабочих дней эта цифра составила около 85%.

Такое снижение арендного дохода ставит под вопрос возможность нормальной работы управляющих компаний, — подчёркивается в письме в адрес Голиковой.

Ранее сообщалось, что около 110 тысяч столичных предприятий малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться новыми мерами поддержки от столичных властей. Предполагается, что меры поддержки получат предприятия, оказывающие услуги в сфере общественного питания, автомобильных грузоперевозок, в области спорта, развлечений, культуры и искусства, а также стоматологические клиники, парикмахерские и салоны красоты.