Автовладельцы Renault остались без запчастей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцы машин Renault пожаловались на невозможность получить гарантийное обслуживание. Как пишет портал «Подъем», ни в московских, ни в региональных сервисах не могут предоставить оригинальные запчасти, которые можно ставить на авто по протоколу. В АвтоВАЗе заявили, что обеспечивают ремонт автомобилей оригинальными запчастями согласно договорённости с Renault и полагают, что речь идет о единичных случаях.

Горячая линия Renault и дилеры продолжают работать. На складе есть необходимый запас компонентов для проведения гарантийного обслуживания, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские автодилеры начали всё чаще отказывать клиентам в ремонте находящихся на гарантии машин и те подают судебные иски по таким фактам. Эксперты признают, что в текущих условиях институт гарантии стал во многом теоретическим, и рекомендуют автовладельцам возвращать сломанные машины дилерам по актуальной стоимости.