Владельцы «Макфы» хотят выкупить компанию обратно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нынешний владелец «Макфы» рассчитывает выкупить обратно акции своей компании после конфискации, рассказал РБК адвокат Игорь Трунов. По его словам, при таком сценарии в управление предприятием войдет государство. В качестве третьего лица владельцы «Макфы» хотят привлечь Росимущество.

Ежегодно 1 млрд рублей будет направляться на благотворительные цели, связанные со специальной военной операцией, — добавил адвокат.

Юрист отметил, что после перехода предприятия под управление государства не исключена остановка производства из-за санкций и сложностей с обслуживанием импортного оборудования. Это привело бы к дефициту хлебобулочных изделий. По словам адвоката, на заводе работают 6 тысяч человек.

Ожидается ответ из Москвы, где будет приниматься окончательное решение. Предлагаемое мировое соглашение представляет собой уникальный компромисс, который может учесть интересы как государства, так и бизнеса, а также обеспечить продовольственную безопасность и социальную стабильность в регионе, — заключил адвокат.

Ранее районный суд Челябинска отказался передавать дело о национализации «Макфы» арбитражным судьям. По словам адвоката Людмилы Айвар, в таком случае процесс стал бы открытым.