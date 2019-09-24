https://static.news.ru/photo/3bb009ac-deee-11e9-8c74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Росавиация предоставит 30 дней владельцам дронов для регистрации летательных аппаратов, рассказал глава управления безопасности полётов ведомства Сергей Мастеров.

С 27 сентября 2019 года беспилотники весом от 0,25 кг до 30 кг придётся в обязательном порядке ставить на учёт в Росавиации. Заявление необходимо подать в 10-дневный срок после приобретения или ввоза дрона в страну. Тем, у кого БПЛА уже есть, нужно оформить аппараты в течение месяца со дня вступления нового правила в силу, пишет ТАСС .

По мнению Мастерова, в стране подобных беспилотников около 500 тысяч.

Санкций [за непостановку дрона на учёт] никаких пока не предусмотрено. Санкции будут предусмотрены, когда все сроки закончатся, а воздушное судно поднимется в воздух незарегистрированным, — уточнил чиновник.

Согласно действующему законодательству, за незаконный запуск дрона предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее News.ru сообщал, что Минэнерго РФ планирует разработать законопроект, касающийся полётов беспилотников над объектами топливно-энергетического комплекса (ТЭК). По словам замглавы ведомства Анастасии Бондаренко, передвижения дронов могут ограничить в 2020 году.