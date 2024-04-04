Владельцы квартир отказываются сдавать жилье бежавшим жителям Белгорода Россияне отказываются сдавать квартиры уехавшим из Белгорода жителям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие белгородцы уезжают из-под обстрелов и пытаются снять жилье в других регионах, но часто им отказывают в этом, рассказала NEWS.ru жительница Белгорода Элла. По ее словам, она сама недавно столкнулась с такой ситуацией. Элла отметила, что никто из собственников жилья не говорит прямо, с чем связан отказ. Но, по мнению женщины, они могут думать, что белгородцам нечем платить аренду.

Многие, кто уезжает, пытаются снимать квартиры в других городах. Но хозяева, когда узнают, что они из Белгорода, отказываются сдавать. Я сама с этим столкнулась. С чем это связано, прямо никто не говорит. Я лично думаю, они считают, что мы [белгородцы] не сможем платить, так как у нас нет работы, — рассказала Элла.

Она добавила, что несмотря на все трудности, Белгород достойно переносит все испытания. По ее словам, сотрудники служб, отвечающих за жизнь города, продолжают работать вне зависимости от обстрелов. Людей, работа которых не связана с личным присутствием, перевели на удаленку в целях безопасности.

На самом деле, я считаю, Белгород прекрасно держится. Сотрудники служб, которые отвечают за жизнь города, продолжают ходить на работу на свой страх и риск. А тех, чье личное присутствие на рабочем месте не требуется, перевели на удаленку, — добавила Элла.

Ранее Минстрой России включил Белгород в число крупных городов с благоприятной средой для жизни без учета городов-миллионников. Рейтинг составлен за 2023 год. Белгород набрал 250 баллов по индексу качества городской среды и уступил лишь Ярославлю, Химкам и Мытищам, оказавшись на одном уровне с Тюменью.