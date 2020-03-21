https://static.news.ru/photo/7737fe1a-6c7b-11ea-8a39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временное закрытие кинотеатров в РФ из-за распространения коронавируса станет лучшим решением для бизнеса. Об этом сообщил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

На самом деле лучше решение на федеральном уровне закрыть кинотеатры, чем вот такая жизнь на искусственном дыхании, которая сейчас в кинотеатрах происходит, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что текущая ситуация будет влиять на работу кинотеатров как минимум до конца года, поскольку все крупные релизы сдвинулись на более поздний срок.

Кроме того, Березин считает, что атмосфера психологического комфорта в кинотеатрах восстановится не раньше поздней осени.

Как писал NEWS.ru, в связи с распространением коронавируса в России Министерство культуры дало рекомендации о временном прекращении деятельности кинотеатров в стране.