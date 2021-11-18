Владельцы кафе и ресторанов в Екатеринбурге попросили отменить QR-коды

Владельцы кафе и ресторанов в Екатеринбурге написали коллективное письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Они просят отменить QR-коды в сфере общепита, а также снять ограничение времени работы предприятий с 23:00 до 06:00. По их словам, из-за введения QR-кодов общепит потерял в среднем 50% выручки, а само введение кодов не отразилось на уровне заболеваемости. Об этом сообщает портал E1.ru.

Владельцы 81 заведения и представители Ассоциации кулинаров и рестораторов региона утверждают , что общепит не оказывает существенного влияния на уровень заболеваемости, если судить по официальным темпам прироста COVID-19 после введения «чистых зон». Сами же ограничения противоречат друг другу и дискредитируют вакцинацию. При этом число заведений в регионе начнёт сокращаться, если действие QR-кодов продлят на месяц.

Повысится социальная напряжённость и безработица, без работы окажется большое количество профессиональных кадров, которые, как уже показала практика, невозможно будет вернуть обратно в отрасль, — говорится в письме.

Ранее жители Екатеринбурга вышли на согласованный с властями групповой пикет «Против ограничения прав QR-кодами». Они заявили, что введение QR-кодов нарушает статьи Конституции и ничем не регламентировано. Организовавшие пикет участники движения «РодНадзор» собрали подписи под заявлением на имя генпрокурора РФ с просьбой проверить указы и. о. губернатора Алексея Шмыкова об ограничении доступа в общественные места без QR-кода.