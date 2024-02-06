Владельцы Apple Vision Pro пожаловались, что гаджет не поддерживает порно Kotaku: пользователи Apple Vision Pro жалуются на проблемы с VR-порно

Фото: Ringo Chiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владельцы новой гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro массово жалуются, что гаджет не поддерживает формат VR-порно, который позволяет во время просмотра контента для взрослых вращать камерой движением головы, сообщает издание Kotaku. Браузер выдает ошибку, либо портит изображение вертикальными черными полосами и искажает видео.

По данным портала, проблема может быть в модуле WebXR на порносайтах, именно он отвечает за воспроизведение VR-контента в онлайн-режиме. Допускается, что разработчики еще не успели оптимизировать свои сайты под Safari и неизвестно, сделают ли они это в будущем.