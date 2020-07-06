Владельцу прав на «Ждуна» не удалось отсудить у «ВКонтакте» 5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/a50958cc-bf9e-11ea-bbeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikipedia.com

Компания «Си Ди Лэнд контакт» получила отказ от арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Организация намеревалась взыскать с социальной сети «ВКонтакте» 5 млн рублей за использование «Ждуна» в виде эмодзи.

В удовлетворении иска отказать, — цитирует решение РИА Новости.

По словам президента «Си Ди Лэнд контакт», обращение в суд связано с тем, что социальная сеть в течение длительного времени неправомерно использовала бренд «Ждун». Компания обладает исключительными правами на данное произведение изобразительного искусства. Также руководитель по маркетингу «Си Ди Лэнд контакт» Ирина Мелехова подчеркнула, что «ВКонтакте» неоднократно предлагалось заключить лицензионное соглашение, чтобы использовать электронные стикеры легально.

В августе 2018 года компании удалось отсудить у сотового оператора «МегаФон» 8,6 млн рублей за нарушение прав на произведение изобразительного искусства. Исковое заявление было удовлетворено частично, так как истец просил взыскать с ответчика 10 млн рублей.

Как информировал NEWS.ru, скульптура «Ждун» была создана художницей из Голландии Маргрит ван Брефор весной 2018 года. С того времени необычный образ стал известен по всему миру.