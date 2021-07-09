Владельцев жилья будут наказывать за шумных квартирантов

В Жилищный кодекс РФ внесут поправки, из которых следует, что за шумных квартирантов и их гостей будет отвечать владелец жилья. Проект разработали депутаты Госдумы. Юристы рассказали РИА Новости, в чём цель этой инициативы и как она будет работать.

Смысл этого законопроекта в том, что ответственность за поведение лиц, допущенных к пребыванию или проживанию в помещении, возлагается на собственника, — сообщила адвокат Гузель Жубарова.

По закону хозяин должен соблюдать тишину в квартире в установленное время, а также уведомлять соседей по дому, что собирается делать ремонт.

Юрист Артём Денисов также отметил, что по новым правилам владельцы квартир будут защищены от правонарушений со стороны арендаторов. На собственников можно будет воздействовать, если квартиросъёмщики ведут себя некорректно.

Из минусов — вероятное удорожание жилья, потому что владельцы квартир будут строже отбирать потенциальных клиентов, а значит, поиск будет занимать больше времени.

Ранее стало известно, что спрос на съём жилья в Москве резко увеличился. В апреле 2021 года — в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. А в мае — в три раза.