Владельцев гостевых домов призвали не бояться «выхода из тени» Турэксперт Черепахин: легализация расширяет возможности гостевых домов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владельцы гостевых домов на курортах Краснодарского края, Крыма и Севастополя с апреля следующего года могут пройти регистрацию и получить официальный статус на рынке гостиничных услуг, рассказал в беседе с журналом «Компания» гендиректор сервиса бронирования отелей и квартир Алексей Черепахин. По его словам, собственникам не следует опасаться такой легализации, так как она открывает для них новые возможности.

Как напоминает издание, в Госдуму внесен законопроект о пилотном проекте по легализации гостевых домов, которые в 2019 году оказались вне правового поля, когда в Жилищный кодекс ввели запрет на размещение гостиниц в жилых помещениях. При этом, по статистике, в 2021 году номерной фонд в российских гостевых домах насчитывал 150 тысяч мест. У туристов, рассчитывающих на экономный отдых, это один из самых популярных видов размещения.

Авторы нового законопроекта видят основными задачами выведение мини-гостиниц из «серой» зоны, учет, контроль и достойный безопасный сервис. Эксперимент планируется провести с 1 апреля 2024 по 31 декабря 2026 года.

Как отметил Черепахин, эксперимент предусматривает налоговую ответственность владельцев гостевых домов, а также предоставление отчетности и регистрацию гостей. Однако, по мнению эксперта, легализация даст собственникам массу плюсов, в том числе облегчит привлечение инвесторов.

Согласно законопроекту, в гостевых домах должно быть не более 15 номеров, а их общая площадь не должна превышать 1 тысячи кв. м. Земельный участок должен состоять на кадастровом учете и предназначаться для ИЖС. При этом гостевые дома будут классифицироваться по категории «без звезд».

Ранее председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил о необходимости легализации в России гостевых домов, признав их официальными средствами размещения. Депутат уточнил, что за счет подобных мест можно увеличить номерной фонд на курортах.