https://static.news.ru/photo/fd0266de-c7c6-11e9-9c5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Владельцев опасных собак могут начать наказывать за нападение их питомцев на человека, а также за выгул их без намордника и поводка. Такое предложение направил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

По его словам, наказания за нападение на человека собаки опасной породы необходимо ужесточить вплоть до уголовного. За причинение собакой лёгкого вреда он предложил наказывать владельцев штрафом до 200 тысяч рублей с ограничением свободы до шести месяцев. В случае если собака гуляла без намордника и нанесла вред средней степени тяжести, её хозяину может грозить штраф до 400 тысяч рублей с ограничением свободы до одного года. И если был нанесён тяжкий вред здоровью, владельца животного могут отправить в тюрьму на срок до трёх лет. В случае смерти пострадавшего предлагается лишать хозяина свободы на срок до пяти лет, передаёт RT .

Ранее News.ru писал, что Госдума планирует усовершенствовать вопросы ответственности владельцев домашних собак за нарушения правил выгула. Необходимые поправки в Уголовный и Административный кодексы могут быть введены уже осенью.