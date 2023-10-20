Владельцам собак рассказали, как правильно наказывать питомца Кинолог Голубев: наказывать собаку нужно гуманными методами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При наказании собаки необходимо применять гуманные методы, понятные животному, и отказаться от физической силы, рассказал в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Специалист подчеркнул, что если применять к питомцу насилие, то он будет воспринимать своего хозяина как агрессивный объект, которого не стоит слушаться.

Наказание — это не самый эффективный инструмент, который помогает обучать собаку, неправильное наказание будет иметь много последствий. Важно отметить, что под наказанием не имеется в виду применение физической силы. Это демонстрация такого поведения хозяина, которое дает понять собаке, что ее действиями недовольны, — пояснил он.

По словам специалиста, наказывая собаку, необходимо работать с ее психологией. Так, например, выражать недовольство поведением животного нужно в момент нарушения правил, а не когда «преступление» уже совершено. Реакция хозяина должна быть при этом мгновенной. Если пес грызет кроссовки, нужно строго сказать: «Нельзя!» и отправить его на место. В случае если собака пытается украсть еду со стола, нужно дать ей запрещающую команду и убрать из ситуации. Эти действия важно повторять до тех пор, пока животное не поймет, что такое поведение недопустимо.

Владимир Голубев ранее посоветовал, чтобы развлечь собаку осенью, купить домой умные игрушки. Кинолог объяснил, что в осенний и зимний периоды у питомцев меняется образ жизни, особенно если все лето они провели на даче. В связи с этим животное вынуждено перестраиваться и начинает больше спать и лежать.