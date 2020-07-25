Владельца «Корчмы Тарас Бульба» могут объявить в международный розыск

https://static.news.ru/photo/0ee94192-cfd2-11ea-a5f8-fa163e074e61_660.jpg Юрий Белойван Фото: beloyvan/facebook.com

СКР возбудил новое уголовное дело в отношении владельца сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана. Ведомство планирует объявить его в международный розыск, поскольку он скрылся от органов следствия.

Дело возбуждено по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств от уплаты налогов, сборов, страховых взносов). Ресторатора подозревают в сокрытии 57 млн рублей, рассказала РИА Новости замглавы СКР Елена Леоненко.

В 2019 году Белойван был осуждён за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 650 млн рублей. Бизнесмен заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось в особом порядке.

Согласно материалам следствия, ресторатор не платил налоги с января 2011-го по март 2014 года. В его заведениях не пробивали кассовые чеки и не принимали банковские карты. Кроме того, ночные кассиры с помощью специальной компьютерной программы удаляли из памяти системы R-keeper наиболее дорогостоящие заказы.

Басманный суд Москвы приговорил его к двум годам колонии общего режима. По ходатайству следствия этот приговор был смягчён на три месяца.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2019 года Белойван вышел на свободу после того, как провёл в колонии всего четыре месяца. От дальнейшего отбывания наказания его освободили в связи с болезнью.