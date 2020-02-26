https://static.news.ru/photo/607aeeb2-58b7-11ea-9ba1-fa163e074e61_660.jpg Альбина Назимова Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Вдова известного журналиста Владислава Листьева Альбина Назимова раскрыла ранее неизвестные факты из жизни ведущего. По её словам, он никогда не дружил с коллегами по «Взгляду», а их признания в великой дружбе она назвала фальшивыми. В частности, это касается журналиста Александра Любимова.

Они никогда не дружили, не были даже хорошими приятелями. Они были коллегами, — заявила она в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак».

По словам Любимова, он устраивал с Листьевым совместные квартирники и был самым близким его другом. На это Назимова заметила: было бы нечестно сказать, что при жизни журналиста Любимов «не то чтобы его любил или дружил, а хотя бы уважал».

Вдова ведущего вспоминает, что незадолго до гибели ведущий был серьёзно встревожен. Она заметила его беспокойство после того, как однажды открыла дверь, не посмотрев в глазок. Уже тогда Назимова поняла, что происходит что-то не то.

Что касается убийства медиаменеджера, то это однозначно связано с телевидением, но не связано с финансами, заявила вдова Листьева.

Это была многоходовка. Пытались вообще изменить судьбу канала. Забрать канал из-под тех, кто в тот момент этим занимался. Влад был первой фишкой домино, — пояснила она.

Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года. Его застрелили в подъезде собственного дома. Преступление до сих пор не раскрыто.

В 2018 году бывший коллега Владислава Листьева Дмитрий Захаров назвал предполагаемого заказчика его убийства. По его мнению, за преступлением стоит покойный олигарх Борис Березовский, писал NEWS.ru.