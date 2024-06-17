«ВкусВилл» рассказал о принятых мерах после вспышки ботулизма в Москве Пресс-служба «ВкусВилла»: потенциально опасные продукты сняты с продажи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Магазин «ВкусВилл» снял с продажи потенциально опасные продукты после вспышки ботулизма в Москве, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. Там уточнили, что был установлен контакт с Роспотребнадзором. Представители «ВкусВилла» отметили, что жалоб от покупателей на случаи заражения из-за продукции, продающейся в магазинах сети, не поступало.

Как только стало известно о сложившейся ситуации, был установлен контакт с Роспотребнадзором по городу Москве. Для обеспечения безопасности наших покупателей мы сняли с продажи продукт, который потенциально оказался в группе риска, до выяснения всех обстоятельств. Также заблокировали его к новым поставкам, — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, по данным компании, никаких подтверждений, что продукты ненадлежащего качества были приобретены в магазинах сети, нет. В пресс-службе добавили, что ждут результатов завершения полной проверки.

Нет никаких подтверждений, что ненадлежащего качества продукт мог быть приобретен в нашем магазине, но в данном случае мы не допускаем никаких вероятностей до завершения полной проверки, — заключили представители компании.

Роскачество ранее организовало проверку консервированного тунца после многочисленных случаев отравления блюдами с этим видом консервов в Москве. Специалисты проверят эту рыбу в том числе на ботулизм.